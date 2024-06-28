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Американский журналист задал один вопрос о подготовке Байдена к дебатам

Журналист Стюарт задался вопросом, предупреждали ли Байдена о камерах на дебатах

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Brian Snyder/Reuters

Американский журналист и телеведущий Джон Стюарт после прошедших дебатов Джо Байдена и Дональда Трампа задался ироничным вопросом, предупреждали ли действующего главу государства о том, что он будет выступать перед камерами. Его слова приводит Variety.

«Пока Байден готовился в Кэмп-Дэвиде – целую неделю! – Кто-нибудь упоминал, что он тоже будет перед камерой?» — заявил Стюарт.

До этого Politico писал, что ряд представителей Демократической партии США начали обсуждать возможность замены Джо Байдена другим кандидатом на пост главы государства на фоне провала его выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Во время дебатов с Трампом Байден допустил ряд оговорок и ошибок, был неясным в своих заявлениях. Кроме того, его голос был хриплым в ходе всего мероприятия, а временами даже дрожал. Начал дебаты президент США, как отмечают наблюдатели, особенно тихо. После теледебатов на площадке Байден покинул аудиторию с помощью своей супруги Джилл Байден.

Согласно опросу CNN, Дональд Трамп показался более убедительным 67% людей. При этом 57% усомнились в том, что Байден способен занимать президентский пост.

Ранее союзники США обеспокоились состоянием Байдена на дебатах.

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