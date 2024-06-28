Союзники США обеспокоились состоянием Байдена на дебатах

Страны Запада встревожились слабостью Джо Байдена на дебатах с Дональдом Трампом, пишет Politico со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что иностранные дипломаты и официальные лица выразили разочарование и тревогу действиями Байдена в рамках мероприятия. На фоне выступления Трампа слабость Байдена бросалась в глаза еще больше, говорится в тексте.

«Некоторые намекнули на обеспокоенность тем, что нынешний президент США готов ко второму сроку в качестве лидера ядерной сверхдержавы», — пишет Politico.

Издание цитирует европейского дипломата, который заявил, что несмотря на ложь Трампа, зрители «хотя бы понимали, что он говорит», чего нельзя сказать о Джо Байдене. По мнению другого собеседника, Байден не смог представить свою позицию по внешней политике, в то время как Трамп ее преувеличивал.

Союзники США ожидали от действующего главы государства большей энергичности, однако главной темой среди дипломатов были усталость и безволие демократа, отмечается в материале.

До этого Politico писал, что ряд представителей Демократической партии США начали обсуждать возможность замены Джо Байдена другим кандидатом на пост главы государства на фоне провала его выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

Ранее Байден оценил свое выступление на дебатах с Трампом.