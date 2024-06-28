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В Совфеде оценили результаты дебатов Байдена и Трампа

Сенатор Пушков: Байден предсказуемо обрушился на дебатах с Трампом

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Илья Питалев/РИА Новости

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент США Джо Байден предсказуемо «обрушился» на дебатах с Дональдом Трампом. В своем Telegram-канале он написал, что подлинной темой президентской кампании в стране являются не экономика, Израиль или Украина, а возраст Байдена.

«Байден предсказуемо «обрушился» на дебатах. Даже у его убежденных сторонников впечатление хуже некуда. Как мы и говорили, подлинная главная тема кампании в США — не экономика, не Израиль и не Украина, а состояние президента Байдена. Перед ним меркнут все остальные темы», — написал Пушков.

По словам парламентария, с таким кандидатом демократы могут идти только на «политическое кладбище». Он подчеркнул, что в стане демократов сейчас царит паника, поскольку до сих пор они прятали голову в песок и отказывались признавать очевидное для всего мира.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден, несмотря на критику выступления на дебатах с Дональдом Трампом, заявил, что проделал хорошую работу.

«Я думаю, что мы хорошо справились... Сложно вести дебаты со лжецом», — сказал Байден.

Ранее демократы задумались о замене Байдена после провала на дебатах.

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