Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Демократы задумались о замене Байдена после провала на дебатах

Politico: демократы обсуждают замену Байдена после провальных дебатов с Трампом

close
100%
Gerald Herbert/AP

Ряд представителей Демократической партии США начали обсуждать возможность замены Джо Байдена другим кандидатом на пост главы государства на фоне провала его выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как следует из текста, однопартийцы Байдена впали в панику на фоне его выступления. В Демпартии начали активно обсуждать «то, о чем раньше было нельзя говорить», имея в виду замену кандидата на пост главы государства, отмечается в материале. Три политстратега от политического объединения заявили Politico, что их «буквально атаковали» призывами сменить Байдена.

«Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», — сказал один из крупнейших спонсоров Демпартии.

Другой собеседник заявил, что получил «не менее полудюжины сообщений» от ключевых доноров о том, что дебаты стали катастрофой и с этим нужно что-то делать».

По мнению авторов материала, демократы делали ставку на то, что выступление Байдена на дебатах с Трампом развеет сомнения относительно возраста действующего кандидата, однако произошло ровно противоположное.

До этого немецкий журнал Der Spiegel писал, что первые дебаты между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом были шансом для действующего главы государства перейти «в наступление», однако обернулись для него катастрофой.

Ранее в США начали «прощаться» с Байденом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами