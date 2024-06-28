Демократы задумались о замене Байдена после провала на дебатах

Ряд представителей Демократической партии США начали обсуждать возможность замены Джо Байдена другим кандидатом на пост главы государства на фоне провала его выступления на дебатах с Дональдом Трампом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Как следует из текста, однопартийцы Байдена впали в панику на фоне его выступления. В Демпартии начали активно обсуждать «то, о чем раньше было нельзя говорить», имея в виду замену кандидата на пост главы государства, отмечается в материале. Три политстратега от политического объединения заявили Politico, что их «буквально атаковали» призывами сменить Байдена.

«Байден должен уйти. В этом нет никаких сомнений», — сказал один из крупнейших спонсоров Демпартии.

Другой собеседник заявил, что получил «не менее полудюжины сообщений» от ключевых доноров о том, что дебаты стали катастрофой и с этим нужно что-то делать».

По мнению авторов материала, демократы делали ставку на то, что выступление Байдена на дебатах с Трампом развеет сомнения относительно возраста действующего кандидата, однако произошло ровно противоположное.

До этого немецкий журнал Der Spiegel писал, что первые дебаты между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом были шансом для действующего главы государства перейти «в наступление», однако обернулись для него катастрофой.

Ранее в США начали «прощаться» с Байденом.