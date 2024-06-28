Харрис заступилась за Байдена после его дебатов с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис заступилась за действующего главу государства Джо Байдена после его дебатов с Дональдом Трампом на фоне критики его выступления. В эфире CNN она заявила, что у него был медленный старт, но сильный финиш.

«Сегодня вечером мы увидели, как президент очень четко контрастирует с Дональдом Трампом по всем вопросам, которые важны для американского народа. Да, старт был медленный, но финиш был сильным. И в течение вечера стало совершенно ясно, что Джо Байден борется от имени американского народа», — заявила Харрис.

С ее точки зрения, по производительности Байден был «необычайно силен».

Отвечая на вопрос журналиста о том, не беспокоит ли ее увиденное на дебатах от Байдена, она подчеркнула, что не собирается обсуждать этот вопрос.

«Это был медленный старт, это очевидно для всех. Я не собираюсь обсуждать этот вопрос… Я говорю о выборе в ноябре. Я говорю об одних из самых важных выборов в нашей жизни», — заявила вице-президент США.

Дебаты между ключевыми кандидатами — важнейшая часть предвыборной гонки на пост главы государства. К прениям на площадке телеканала CNN оба политика подошли практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии оценили дебаты Байдена и Трампа словами «президент уходит в отставку».