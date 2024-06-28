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В Германии оценили дебаты Байдена и Трампа словами «президент уходит в отставку»

Der Spiegel: дебаты с Трампом обернулись для Байдена катастрофой

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Marco Bello/Reuters

Первые дебаты между кандидатами на пост президента США Дональдом Трампом и Джо Байденом были шансом для действующего главы государства перейти «в наступление», однако обернулись для него катастрофой. Такую оценку дает немецкий журнал Der Spiegel.

«Джо Байден хотел использовать теледебаты с Дональдом Трампом, чтобы наконец перейти в наступление. Но все обернулось катастрофой, уже раздаются призывы к его отставке», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что из дискуссии победителем вышел Дональд Трамп, несмотря на всю озвученную им «ложь».

Дебаты между ключевыми кандидатами — важнейшая часть предвыборной гонки на пост главы государства. К прениям на площадке телеканала CNN оба политика подошли практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее опрос показал, чего ожидали американцы от дебатов Байдена и Трампа.

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