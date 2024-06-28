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Конго обсуждает с Россией привлечение компаний для добычи полезных ископаемых

Сассу-Нгессо: Конго обсуждает с РФ привлечение компаний по добыче ископаемых

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Михаил Метцель/РИА Новости

Республика Конго обсуждает с РФ привлечение российских компаний для добычи железа, калия, фосфатов, меди, цинка, золота и алмазов. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент республики Дени Сассу-Нгессо.

По его словам, в Конго есть много возможностей, в частности, у страны имеются значительные запасы полезных ископаемых. Поэтому правительство считает, что российские партнеры смогут найти свое место.

Глава республики добавил, что власти заинтересованы в производстве удобрений, ведь в стране есть запасы фосфатов, калия. Поэтому при участии российских партнеров страна могла бы производить и полноценные удобрения.

Глава Конго заверил, что эти вопросы уже обсуждаются.

Также Дени Сассу-Нгессо заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве о желании выйти на новый уровень отношений с РФ.

27 июня президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который находится в России с официальным визитом.

Ранее политолог рассказала, чем Россия может помочь Конго.

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