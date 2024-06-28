Байден: после победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии

Президент США Джо Байден заявил, что в случае победы на Украине Россия будет угрожать Белоруссии. Такое мнение он выразил в ходе предвыборных дебатов с экс-главой США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

«Он (Путин) хочет восстановить то, что было частью Советской империи, он хочет не просто часть, он хочет всю Украину. Вы думаете, он там остановится? Что, вы думаете, произойдет с Польшей, когда он возьмет Украину, что произойдет с Белоруссией, что произойдет с теми странами НАТО?» — заявил американский президент.

Байден и Трамп начали первые предвыборные дебаты в Атланте (штат Джорджия), не обменявшись рукопожатием. Первым в студию вошел нынешний глава государства, затем Трамп. Их представили зрителям как 46-го и 45-го президентов США. До этого сообщалось, что дебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей и репортеров в студии.

Американская президентская гонка плавно подходит к одному из важнейших этапов — дебатам между ключевыми кандидатами на пост главы государства. К прениям оба политика подходят практически на равных, с высоким антирейтингом и шлейфом различных скандалов. При этом один сталкивается с уголовным преследованием, пока в СМИ спорят о когнитивных способностях второго. Чего ждать от первого раунда дебатов Трампа и Байдена — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский захотел увидеть Белоруссию в Евросоюзе.