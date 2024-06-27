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США пообещали удвоить усилия по сдерживанию КНДР на фоне ее партнерства с Россией

Госдеп: США удвоят усилия по сдерживанию КНДР и развития ее партнерства с РФ

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Depositphotos

США собираются удвоить усилия по сдерживанию КНДР и развития ее партнерства с Россией. Об этом заявил помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, сообщает ТАСС.

«Однако в текущих обстоятельствах нам не остается ничего, кроме как удвоить свой потенциал сдерживания, продолжать укреплять двусторонние альянсы как с Республикой Корея, так и Японией, наращивать идущую трехстороннюю работу [с Сеулом и Токио], в том числе в сфере безопасности», — сказал он во время слушаний в палате представителей конгресса.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что США также необходимо работать не только в трехстороннем формате, но и с более широким международным сообществом, чтобы ужесточить санкции, которые Вашингтон уже ввел против тех, кто способствует торговле между Российской Федерацией и Северной Кореей.

По его словам, Соединенным Штатам нужно укрепить и собственный потенциал сдерживания.

«И США [в отдельности], и вместе с партнерами. Чтобы сдерживать Северную Корею и ее растущее партнерство с Россией», — продолжил Критенбринк.

В этой связи американский дипломат считает, что у его страны отсутствует выбор.

Также он сказал, что Соединенные Штаты готовы к диалогу с КНДР.

18 июня президент РФ Владимир Путин прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Ранее в США заявили, что Путин сделал КНДР неуязвимой.

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