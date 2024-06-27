Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю предложил простым американцам задуматься о гипотетической атаке мексиканских картелей по Майами российским оружием. Об этом он заявил в интервью журналистке Рейчел Блевинс на Youtube.

Он призвал подумать, как бы отреагировали американцы, загоравшие на пляже Майями на удар кассетной бомбой российского производства, выпущенной мексиканским наркокартелем. По его словам, США обвинили бы в этом Россию.

При таком развитии событий американский народ взялся бы за оружие и потребовал от Вашингтона решительных действий, указал он. В то же время эксперт отметил, что граждане США удивляются, когда другие действуют точно так же.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее кандидат в президенты США предупредил о последствиях удара по Севастополю.