Независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе дальнобойными ракетами ATACMS безрассудной эскалацией со стороны «американской марионетки». Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Очередная безрассудная эскалация со стороны американской марионетки Украины», — написал Кеннеди-младший.

Политик подчеркнул, что Россия привлечет Вашингтон к ответственности за удар кассетными боеприпасами по мирному населению.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города. В настоящее время в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.

Ранее во Франции отреагировали на удар ВСУ по пляжу в Севастополе.