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Американский экономист назвал единственный путь к спасению Украины

Экономист Сакс: Украину нужно спасать не от России, а от США

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Разрешить конфликт на Украине можно только за столом переговоров, а не на поле боя, пишет американский экономист Джеффри Сакс в материале для The Hill.

По его словам, украинские политики полагают, что Соединенным Штатам удастся спасти Украину от России, однако верно обратное утверждение, поскольку Украину нужно спасать от США.

Сакс пишет, что последние тридцать лет Украину поддерживали американские неоконсерваторы, которые считали ее идеальным инструментом для ослабления России. Сторонники поддержки Киева апеллировали к идее американской гегемонии и праву быть единственной сверхдержавой и глобальным полицейским, пишет он.

Они вмешивались во внутренние дела Украины, поддерживали ее стремление в НАТО, несмотря на предостережения России, и поддерживали армию республики в надежде победить Москву, говорится в тексте.

Идея расширения НАТО на Украину была бессмысленной и опасной, поскольку расширение альянса означало бы потерю российского Черноморского военно-морского флота в Севастополе и перспективу размещения американских ракет в нескольких минутах от материковой части России, считает экономист.

Фактически, не было никаких перспектив, что Россия когда-либо согласится на расширение НАТО за счет Украины, указывает автор.

«Это нелепо. Я начну верить этому утверждению, когда адмирал Джон Кирби заявит с трибуны Белого дома, что Мексика имеет «право» пригласить Китай и Россию разместить военные базы вдоль Рио-Гранде, основываясь на той же «политике открытых дверей», что и НАТО», — пишет Сакс.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не хочет затягивать конфликт из-за больших потерь.

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