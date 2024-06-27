В Кремле заявили о подготовке визита Аббаса в РФ

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию готовится, его дата будет названа своевременно. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

«Визит господина Аббаса действительно готовится. Мы ждем этот визит и своевременно сообщим о его сроках», — заявил он.

Сегодня РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что президент Палестины Махмуд Аббас может приехать с визитом в Россию в августе этого года.

В начале июня заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что признание Палестины Западом серьезно запоздало. Он подчеркнул, что независимость Палестины признал еще СССР, и это признание не было абстрактной декларацией.

Ранее Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство.