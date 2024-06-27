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Раскрыты детали соглашения по безопасности Украины и ЕС

Украина по соглашению с ЕС обязана усилить подотчетность помощи от Евросоюза

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украина в соглашении по безопасности, которое подписано с Евросоюзом, обязуется усилить прозрачность и подотчетность в отношении помощи от ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украина также обязуется усилить меры прозрачности и подотчетности за получаемую помощь и «вносить позитивный вклад в безопасность Европейского Союза и его государств-членов, в том числе путем обмена информацией и извлеченными уроками, когда это необходимо», — следует из сообщения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем Белоруссия должна стать членом Европейского союза. В своей речи Зеленский поблагодарил европейских лидеров за открытие переговоров о членстве Киева в политическом объединении. По его словам, ЕС доказал способность принимать правильные решения в правильное время.

24 июня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз и Украина собираются до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности для страны. В этот же день Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран — членов Европейского союза приняли решение об использовании доходов от заблокированных активов РФ на закупку оружия для Украины.

Ранее Зеленский понадеялся на сохранение поддержки со стороны Франции после выборов.

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