Медведев назвал еще один повод для объявления войны

Попытки арестовать должностных лиц других стран могут стать поводом для объявления войны. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Исполнение незаконного и недействующего в отношении конкретного государства решения об аресте его должностных лиц может стать актом объявления войны», — сказал он.

На этом же заседании Медведев назвал хищение государственных активов поводом для объявления войны.

До этого председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин заявил, что ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест должностных лиц, в том числе президента Владимира Путина, бывшего министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, не заслуживают внимания и являются информационным шумом.

Он отметил, что для исполнения решений иностранных юрисдикций необходимо, чтобы они имели «хоть какое-то правдоподобие правового основания».

Ранее Песков назвал абсурдным заявление прокурора МУС о стремлении к сотрудничеству с Россией.