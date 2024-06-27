Аналитик раскрыл, какое российское оружие «сломает хребет» ПВО Украины

Армия России при помощи бомб ФАБ-3000 сломает хребет противовоздушной обороны Украины. Об этом пишет аналитик Брэндон Вейхерт для National Interest.

По его словам, подобные бомбы покрывают большую площадь и их очень сложно сбивать. Если они поступят в массовое производство, то удары по украинским целям сокрушат ПВО республики и «сломают хребет» всей стратегии противовоздушной обороны.

Применение ФАБ-3000 говорит о новой фазе конфликта, в которой ВСУ станет сложнее защищаться от воздушных целей, считает эксперт. Украина не сможет должным образом защищаться от подобного оружия, пишет Вейхерт.

Российская авиабомба ФАБ-3000, оснащенная устройством наведения, может стать оружием «судного дня» в военной операции на Украине, полагает китайский эксперт Шао Юнлин. При этом издание Forbes называет ее «чрезмерно мощной» для ударов по позициям Вооруженных сил Украины и предупреждает об угрозе для самолетов-носителей. Что такое ФАБ-3000, действительно ли она сравнима с ядерным оружием и есть ли у России бомбы еще мощнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее ирландский журналист оценил применение авиабомб ФАБ-3000 на Украине.