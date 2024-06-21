Ирландский журналист оценил применение авиабомб ФАБ-3000 на Украине

Ирландский журналист Чей Боуз назвал применение ВС РФ авиабомб ФАБ-3000 в зоне спецоперации плохой новостью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, «огромная, разрушительная сила» трех тонн взрывчатки полностью стирает в пыль здания.

«Это очень плохая новость для украинских войск», — подчеркнул Боуз.

20 июня сообщалось о первом применении ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции в населенном пункте Липцы Харьковской области. Под удар трехтонной бомбы попал четырехэтажный дом, используемый украинскими войсками в качестве пункта временной дислокации.

Российская авиабомба ФАБ-3000, оснащенная устройством наведения, может стать оружием «судного дня» в военной операции на Украине, полагает китайский эксперт Шао Юнлин. При этом издание Forbes называет ее «чрезмерно мощной» для ударов по позициям Вооруженных сил Украины и предупреждает об угрозе для самолетов-носителей. Что такое ФАБ-3000, действительно ли она сравнима с ядерным оружием и есть ли у России бомбы еще мощнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Китае назвали ФАБ-3000 бомбой «судного дня» для ВСУ.