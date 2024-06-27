Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев предложил способ защиты активов РФ

Медведев призвал для защиты активов вывести их из юрисдикции США

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал оказаться о размещения российских активов в американской юрисдикции. Об этом он сообщил в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает ТАСС.

«Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против вопиющего нарушения международного права, воздержаться от поддержки и признания таких преступлений, чтобы в дальнейшем избежать и обвинения в соучастии», — заявил Медведев.

До этого Медведев назвал хищение государственных активов поводом для войны. По словам зампреда Совбеза, хищение госактивов при определенных условиях может быть квалифицировано как агрессия. Он отметил, что России придется принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности».

Медведев также напомнил, что в мае текущего года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в РФ может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации российских активов или активов Центрального банка в Соединенных Штатах. Зампред Совбеза анонсировал скорые законодательные изменения в развитие этого документа.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами