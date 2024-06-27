Медведев предложил способ защиты активов РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал оказаться о размещения российских активов в американской юрисдикции. Об этом он сообщил в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), передает ТАСС.

«Мы призываем всех ответственных членов международного сообщества выступить против вопиющего нарушения международного права, воздержаться от поддержки и признания таких преступлений, чтобы в дальнейшем избежать и обвинения в соучастии», — заявил Медведев.

До этого Медведев назвал хищение государственных активов поводом для войны. По словам зампреда Совбеза, хищение госактивов при определенных условиях может быть квалифицировано как агрессия. Он отметил, что России придется принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности».

Медведев также напомнил, что в мае текущего года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в РФ может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации российских активов или активов Центрального банка в Соединенных Штатах. Зампред Совбеза анонсировал скорые законодательные изменения в развитие этого документа.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.