Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал хищение государственных активов поводом для объявления войны

Медведев: хищение госактивов может считаться актом агрессии и поводом для войны

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал хищение государственных активов поводом для объявления войны. Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщает ТАСС.

По словам зампреда Совбеза, хищение госактивов при определенных условиях может быть квалифицировано как агрессия.

«И даже стать casus belli (лат. повод для объявления войны. — «Газета.Ru»), так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал он.

Медведев отметил, что России придется принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности».

Он также напомнил, что в мае текущего года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в РФ может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации российских активов или активов Центрального банка в Соединенных Штатах. Зампред Совбеза анонсировал скорые законодательные изменения в развитие этого документа.

14 июня Путин заявил, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами