Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал хищение государственных активов поводом для объявления войны. Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), сообщает ТАСС.

По словам зампреда Совбеза, хищение госактивов при определенных условиях может быть квалифицировано как агрессия.

«И даже стать casus belli (лат. повод для объявления войны. — «Газета.Ru»), так как в ответ у государства может возникнуть право на индивидуальную и коллективную самооборону», — сказал он.

Медведев отметил, что России придется принимать ответные меры в соответствии с принципом взаимности».

Он также напомнил, что в мае текущего года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество США или связанных с ними лиц в РФ может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации российских активов или активов Центрального банка в Соединенных Штатах. Зампред Совбеза анонсировал скорые законодательные изменения в развитие этого документа.

14 июня Путин заявил, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут воровством и не останутся безнаказанными.

Ранее Австралия отказалась использовать замороженные российские активы.