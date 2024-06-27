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Медведев рассказал, без чего невозможно урегулировать кризис на Украине

Медведев: урегулирование конфликта на Украине невозможно без снятия санкций с РФ

Урегулирование кризиса на Украине невозможно без снятий всех санкций с России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме, который транслирует телеканал «Россия 24».

«Урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с РФ. Что бы там наши партнеры по диалогу ни говорили, что санкции останутся, значит, кризис будет продолжаться», — сказал он.

Медведев отметил, что Россия должна подсчитать ущерб от западных санкций и предъявить требование компенсации.

Также зампредседателя Совбеза России призвал вернуться к консультациям по коллективной защите пострадавших от санкций стран.

Кроме того, Медведев назвал хищение государственных активов поводом для войны. Он напомнил, что в мае президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество Соединенных Штатов или связанных с ними лиц в России может быть изъято по решению суда для компенсации ущерба в случае конфискации российских активов. Зампред Совбеза анонсировал скорые законодательные изменения в развитие этого документа.

Ранее Медведев упрекнул англосаксов за устанавливаемые ими правила.

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