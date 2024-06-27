Генсек ООН высказался о праве вето в организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что механизм права вето в международной организации не исчезнет ни при каких условиях. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Еще есть очень сложный вопрос вето. Механизм права вето не исчезнет ни при каких обстоятельствах, однако есть некоторый прогресс в отношениях между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей», — сообщил Гутерриш.

Он также объяснил, что реформирование Совета Безопасности (СБ) ООН должно начаться с выделения места постоянного члена для одной из стран Африки. По словам Гутерриша, договоренности по включению представителя от африканских государств можно достичь, опираясь на мнение пяти постоянных членов Совета Безопасности.

Сейчас в Совбезе ООН пять постоянных членов: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция, а также 10 непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок.

В ночь на 27 июня Гутерриш выразил беспокойство по поводу попытки военного переворота в Боливии и призвал сохранить конституционный порядок в стране.

Ранее генсек ООН раскритиковал международную финансовую систему.