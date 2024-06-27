В Азербайджане назвали препятствие для заключения мирного договора с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что территориальные претензии к Баку со стороны Еревана являются препятствием для заключения мирного договора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Байрамов указал, что претензии к суверенитету Азербайджана в конституции Армении мешают мирному урегулированию между сторонами.

«Сохраняющиеся претензии против территориальной целостности Азербайджана являются главным препятствием», — подчеркнул он.

До этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов в течение месяца доработать документ мирного договора и подписать его. По словам главы МИД Армении, Ереван при этом не видит готовности Баку к подписанию документа в течение названного срока.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Пашинян заявил об усталости народа Армении от борьбы.