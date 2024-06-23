Пашинян заявил об усталости народа Армении от борьбы

Народ Армении больше не желает бороться, страдать и выживать, а хочет просто жить. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

«Мы не хотим больше бороться, выживать, страдать жертвовать собой. Мы хотим просто жить. Это послание народа элитам и нам, как правящему большинству», – сказал глава правительства, добавив, что данное послание является идеологией реальной Армении.

По мнению Пашнина, народ задает вопрос элитам, могут ли они создать атмосферу, чтобы просто жить, чтобы были счастливы и благополучны дети. Политик подчеркнул, что только государство может ответить на данный вопрос.

Премьер добавил, что очередное протестное движение в Армении потерпело неудачу, поскольку народ предпочел реальную Армению. По его словам, необходимо сделать государственной идеологией идеологию жизни, дать свободу стремлению граждан хорошо жить.

До этого Пашинян заявил, что армянская сторона не исключает проведения референдума, если встанет вопрос о том, чтобы обменяться территориями с Азербайджаном.

Ранее Пашиняна обвинили в разрыве связей с армянской диаспорой.