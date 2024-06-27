Названы блюда, которыми Путин угостил президента Конго

Президенты России и Республики Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо продолжили переговоры за завтраком. Меню состоит из традиционных российских блюд, в том числе деликатесов. Об этом пишет ТАСС.

К трапезе также присоединились все участники российско-конголезских переговоров. Кремлевские повара предложили им пельмени с перепелкой и лисичками, салат из подкопченной форели со щавелем и огурцами, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром, филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом, томленые телячьи щечки в квасе с кремом из пастернака и овощами.

Из сладкого в меню был щербет из крыжовника, а также десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики. На столе присутствовали российские вина «Усадьба Дивноморское» урожая 2020 и 2022 годов.

До этого в ходе переговоров президент Дени Сассу-Нгессо заявил о желании вывести отношения с Россией на новый уровень и назвал их дружескими и солидарными. Конголезский лидер восхитился храбростью России на международной арене и ее способностью сопротивляться незаконным санкциям.

На встрече российский лидер наградил гостя орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений.

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