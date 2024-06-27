Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы блюда, которыми Путин угостил президента Конго

Путин угостил президента Конго пельменями с перепелкой и щербетом из крыжовника

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президенты России и Республики Конго Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо продолжили переговоры за завтраком. Меню состоит из традиционных российских блюд, в том числе деликатесов. Об этом пишет ТАСС.

К трапезе также присоединились все участники российско-конголезских переговоров. Кремлевские повара предложили им пельмени с перепелкой и лисичками, салат из подкопченной форели со щавелем и огурцами, крем-суп из молодых кабачков с плавленым сыром, филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом, томленые телячьи щечки в квасе с кремом из пастернака и овощами.

Из сладкого в меню был щербет из крыжовника, а также десерт «Гжель» из козьего сыра и голубики. На столе присутствовали российские вина «Усадьба Дивноморское» урожая 2020 и 2022 годов.

До этого в ходе переговоров президент Дени Сассу-Нгессо заявил о желании вывести отношения с Россией на новый уровень и назвал их дружескими и солидарными. Конголезский лидер восхитился храбростью России на международной арене и ее способностью сопротивляться незаконным санкциям.

На встрече российский лидер наградил гостя орденом Почета за большой вклад в развитие и укрепление двусторонних отношений.

Ранее в ДР Конго предотвратили государственный переворот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами