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МИД РФ обвинил США в проведении «украинской» политики на Тайване

МИД РФ: США используют на Тайване те же методы, что на Украине

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Ann Wang/Reuters

Глава первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев заявил, что Соединенные Штаты, поставляя на Тайвань вооружение и поощряя сепаратизм, используют те же методы, что и на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что в последнее время тайваньский вопрос стал особым раздражителем в отношениях США и КНР.

»Вашингтон и его сателлиты в нарушение принципа одного Китая укрепляют военно-политические связи с островом, накачивают его оружием, поощряют сепаратистские настроения. Очевидно, что происходящие на Тайване процессы во многом схожи с теми, которые западники применяли в отношении Украины», — заявил Желоховцев.

Он отметил, что Москва и Пекин хорошо понимают риски проникновения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.

До этого газета Financial Times писала, что председатель КНР Си Цзиньпин заявил главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, что США провоцировали Китай совершить нападение на Тайвань. По информации издания, разговор состоялся в апреле 2023 года. По словам Си Цзиньпина, Вашингтон обманом пытался заставить Пекин напасть на остров, но китайский лидер не поддался на провокацию. Лидер говорил об этой ситуации и с китайскими чиновниками, узнали в FT.

Ранее Трамп оценил возможность войны между США и Китаем.

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