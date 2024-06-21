Трамп оценил возможность войны между США и Китаем

Война США с Китаем маловероятна, отношения между странами не налаживаются из-за неграмотной политики администрации президента США Джо Байдена. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу All-In Podcast.

«Я думаю, это не неизбежно. Я думаю, это маловероятно», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

По его мнению, если США будет возглавлять «правильный» президент, страна сможет жить в мире с Китаем и «очень хорошо работать».

Политик считает, что Пекин не уважает президента США Джо Байдена и смеется над ним.

До этого Байден допустил вмешательство военных США в возможную войну КНР с Тайванем.

В мае Трамп в закрытом кругу своих спонсоров заявлял, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань». В России сочли такое громкое заявление политика обычной «предвыборной» риторикой.

Ранее Байден перепутал Си Цзиньпина с Путиным.