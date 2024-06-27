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В МО Китая посоветовали США «приготовиться к аду»

МО Китая: США нужно приготовиться к аду из-за их политики по Тайваню

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Reuters

США, желающие «превратить Тайваньский пролив в ад», сами туда направятся первыми. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, передает РИА Новости.

«Те, кто кричат о том, что хотят превратить дома других в ад, должны сначала приготовиться к тому, что прежде сами отправятся в преисподнюю. Некоторые люди в США без колебаний готовы превратить Тайваньский пролив в ад на земле», — подчеркнул он.

По словам Цяня, Китай не намерен поддаваться на угрозы и запугивания со стороны третьих стран.

В июне The Washington Post писала, что США пригрозили устроить в Тайваньском проливе «беспилотный ад», если Китай начнет операцию против острова.

Также сообщалось, что Вашингтон и Пекин впервые за пять лет возобновили полуофициальные переговоры по вопросу ядерного вооружения.

В Пекине утверждают, что не будут угрожать применением ядерного оружия из-за ситуации вокруг Тайваня, рассказали источники.
Ученый Дэвид Санторо, один из организаторов переговоров по «второму треку», заявил, что Китай абсолютно уверен в том, что сможет одержать верх в борьбе за остров, не применяя ядерного оружия.

Ранее Трамп оценил возможность войны между США и Китаем.

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