Песков не слышал об отправке инженерных войск КНДР в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что не знает о сообщениях про отправку северокорейских инженерных войск в Донецкую народную республику (ДНР) и Луганскую народную республику (ЛНР).

«Нет, я не знаю, о чем идет речь», — сказал представитель Кремля.

Так он ответил на вопрос журналистов о намерении Северной Кореи отправить инженерные бригады в Донецк и Луганск.

18 июня российский лидер прибыл в Пхеньян, где на следующий день состоялись его переговоры с Ким Чен Ыном. По итогам встречи главы государств подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве.

24 июня Путин направил главе КНДР телеграмму, в которой сообщил, что государственный визит в Северную Корею имел особое значение, обеспечив вывод отношений Москвы и Пхеньяна на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ранее в США заявили, что договором с КНДР Путин бросил вызов Западу.