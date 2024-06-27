Президент Конго заявил о желании выйти на новый уровень отношений с Россией

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве о желании выйти на новый уровень отношений с РФ. Видео со встречи глав государства опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Также президент республики назвал отношения с Россией дружескими и солидарными.

25 июня президент Республики Конго прибыл в столицу РФ. Самолет главы государства приземлился в московском аэропорту Внуково-2, где конголезского лидера встретил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов. Также политика поприветствовал посол Конго в РФ Давид Мадука.

О том, что Сассу-Нгессо посетит Москву, стало известно еще 18 июня. Первым зарубежную поездку главы государства анонсировал посол Конго в РФ.

27 июня Путин наградил Сассу-Нгессо орденом Почета.

Ранее в Демократической Республике Конго предотвратили государственный переворот.