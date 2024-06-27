В МИД РФ заявили, что Москва может пересмотреть ядерную доктрину России

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что правительство может пересмотреть ядерную доктрину РФ, включая в том числе опыт СВО.

«Наверное, настанет момент, когда в основы госполитики могут быть внесены дальнейшие уточнения, отражающие опыт, в том числе приобретенный в ходе СВО, когда <...> классическое старое, прежнее прочтение ядерного сдерживания не сработало в должной мере», — пояснил Рябков.

По словам Рябкова, у Запада нет адекватного понимания растущей опасности ядерного конфликта. При этом ядерная тема со стороны НАТО звучит все громче, однако «люди на той стороне, привыкшие в последние годы ограничиваться глупыми, пустыми обвинениями России в распространении дезинформации, пропаганды, не утруждая себя <...> какими-то размышлениями и контраргументами».

Он добавил, что западным политикам не удастся отсидеться в бункерах, если начнется ядерный конфликт. Россия сделает все для своей защиты.

До этого президент России Владимир Путин сделал резкое предупреждение западным странам из-за эскалации конфликта на Украине.

Ранее далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.