В Боливии раскрыли, какое наказание получит организатор госпереворота

Министр юстиции Боливии Иван Лима Магне заявил, что генералу Хуану Хосе Суниге, который возглавил попытку госпереворота в стране, может грозить до 20 лет тюрьмы за преступление против демократии. Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в социальной сети, передает РИА Новости.

«Возбуждено уголовное дело по преступлениям, предусмотренным статьями 121, 127 и 128 уголовного кодекса, мы будем добиваться приговора Хуану Хосе Суниге к максимально возможному тюремному заключению за эти преступления, которое составляет от 15 до 20 лет тюрьмы за преступления против демократии и конституции страны», — сообщил Магне.

Кроме этого, министр юстиции Боливии поблагодарил иностранных лидеров за поддержку президента страны Луиса Арсе.

26 июня в Боливии произошла попытка госпереворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж угас, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан. По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения.

Как позднее заявили в МИД России, Москва решительно осуждает попытку переворота в Боливии и выражает непоколебимую поддержку властям страны. Также в министерстве предостерегли от иностранного вмешательства в дела государства.

Ранее Боливия заявила о планах вступить в БРИКС.