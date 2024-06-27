Захарова дала совет странам ЕС, желающим построить линию обороны на границе с РФ

Линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией, которую хочет построить ряд стран ЕС, нужно построить «шипами внутрь». Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала соответствующее намерение стран ЕС в своем Telegram-канале.

«Главное, чтобы шипами внутрь», — отметила Захарова.

До этого Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией с целью защиты альянса от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы.

В письме лидеров этих стран руководству ЕС говорится, что появление на границе оборонной инфраструктуры позволит решить вопрос защиты ЕС от военных и гибридных угроз. Под гибридными угрозами понимаются военные и невоенные угрозы, а также дезинформация, кибератаки, экономическое давление и попытки создать миграционный кризис на границе.

Ранее сообщалось, что Литва введет ограничения на поездки в Россию для ряда госслужащих.