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Литва введет ограничения на поездки в Россию для ряда госслужащих

Литва запретит поездки в РФ, Белоруссию, КНР служащим с доступом к гостайне

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Ints Kalnins/Reuters

Литва планирует запретить нерабочие поездки в Россию, Белоруссию и Китай государственным служащим, которые имеют разрешение на работу с секретной информацией. Соответствующее предложение министерства обороны одобрено на заседании правительства и передается на утверждение в литовский сейм (парламент), передает ТАСС.

Военное ведомство заявило, что такие меры позволят защитить сотрудников государственных инстанций, имеющих право работы с секретными данными или право на ознакомление с ними, от направленных против них действий спецслужб недружественных стран.

Предлагается запретить чиновникам поездки не по работе в Россию, Белоруссию и Китай. По предварительным данным, ограничения коснутся около 56 тысяч человек.

Некоторое время назад такой запрет был введен для военнослужащих Литвы.

До этого сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией с целью защиты объединения от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы.

Ранее в ФСБ заявили, что Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России.

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