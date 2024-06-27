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Путин наградил президента Конго орденом Почета

Путин наградил приехавшего в РФ президента Конго Сассу-Нгессо орденом Почета

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наградил приехавшего в РФ своего коллегу из Конго Дени Сассу-Нгессо орденом Почета. Соответствующий указ опубликовали на сайте официальных правовых актов.

В документе отметили, что Сассу-Нгессо наградили за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго.

В настоящее время глава африканского государства находится в Москве с официальным визитом. Ожидается, что во время встречи Путин и Сассу-Нгессо обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Кроме того, политики намерены обменяться мнениями по ряду региональных и международных вопросов.

25 июня президент Конго прибыл в столицу РФ. Самолет главы государства приземлился в московском аэропорту Внуково-2, где конголезского лидера встретил заместитель российского министра иностранных дел Михаил Богданов. Также политика поприветствовал посол Конго в РФ Давид Мадука.

О том, что Сассу-Нгессо посетит Москву, стало известно еще 18 июня. Первым зарубежную поездку главы государства анонсировал посол Конго в РФ.

Ранее в Конго предотвратили государственный переворот.

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