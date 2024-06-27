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Франсуа Олланд намерен участвовать в выборах во Франции из-за Ле Пен

Bloomberg: Олланд может принять участие в выборах во Франции из-за Ле Пен

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Global Look Press

Бывший президент Франции Франсуа Олланд будет баллотироваться в Национальное собрание, нижнюю палату парламента Франции, с целью помешать правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен получить большинство голосов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Олланд заявил, что вновь вступил в политическую борьбу во Франции, чтобы баллотироваться в Национальное собрание с главной целью помешать «Национальному объединению» Марин Ле Пен прийти к власти», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, бывший президент Франции также выразил готовность создать коалицию, которая «могла бы управлять страной».

Агентство Bloomberg напоминает, что, согласно последним опросам во Франции, правая партия «Национальное объединение» получит наибольшее количество мест на выборах в парламент, второе место прогнозируется левому блоку «Новый народный фронт». При этом блок президента Франции Эммануэля Макрона (партия «Возрождение») может занять только третью строчку.

До этого сообщалось, что Макрон готов сформировать коалицию со своими политическими противниками, чтобы не допустить прихода к власти Ле Пен.

Ранее Макрон дал совет французам перед выборами в парламент.

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