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Макрон дал совет французам перед выборами в парламент

Макрон призвал французов не голосовать за крайности на выборах в парламент

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Dylan Martinez/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов воздержаться от голосования «за крайности» на фоне опросов, которые предсказывают победу «Национального объединения» Марин Ле Пен. Об этом пишет Le Figaro.

Макрон подчеркнул, что уверен в интеллекте и силе французского народа, призвав сограждан быть ответственными.

«Существуют крайности, которых нельзя допустить. Есть много людей, которые хотели бы разъединить народ. Есть много людей, которые хотели бы управлять вопреки народу. Нет!» — заявил Макрон.

До этого агентство Bloomberg писало, что президент Франции Эммануэль Макрон готов сформировать коалицию со своими политическими противниками, чтобы не допустить прихода к власти Марин Ле Пен и ее правой партии «Национальное объединение». Агентство ссылается на заявление Макрона о том, что оппозиционные политические силы могут управлять страной вместе. Предложение главы государства прозвучало на фоне падения рейтингов его центристской партии и ее союзников, которые, вероятно, обречены на поражение, указывается в материале.

Ранее премьер Франции оценил возможность отставки Макрона.

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