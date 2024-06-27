США не знают, куда делось переданное Киеву оружие на сумму в $62 млн

В Пентагоне не знают, что стало с переданным Соединенными Штатами Украине оружием на сумму в $62 млн из-за серьезных проблем с отчетностью и отслеживанием поставок вооружений Киеву. Об этом пишет издание Daily Caller, ссылаясь на отчет генерального инспектора минобороны США.

«Оружие на сумму 62 миллиона долларов было предназначено для мониторинга конечного использования, однако проблемы с отчетностью и отслеживанием между американскими и украинскими силами привели к дефициту информации о том, какое оборудование могло быть уничтожено, потеряно или перенаправлено до ноября 2023 года», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Пентагон сталкивается с «постоянными проблемами» с отслеживанием помощи США Украине с начала специальной военной операции.

В отчете, как пишет газета, говорится, что сложившаяся ситуация, когда США не способны отследить поток собственного оружия на Украину, «препятствуют пониманию министерством обороны (США — прим. ред.) любых потенциальных нарушений в отношении оборонных товаров».

До этого глава Минобороны России Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта. Российский министр указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки на Украине в связи с продолжающимися поставками американских вооружений ВСУ.

Ранее в США признали массовое бегство украинцев от сотрудников ТЦК.