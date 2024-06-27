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Эксперт заявил, что риторика Рютте на посту генсека НАТО будет агрессивной

Политолог Оленченко: Рютте будет агрессивнее Столтенберга на посту генсека НАТО

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Mikko Stig/Reuters

Новый генсек НАТО, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте будет вести более агрессивную риторику, чем его предшественник Йенс Столтенберг. Об этом в беседе с РИА Новости заявил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Рютте разделяет все убеждения предшественника и готов последовательно продвигать нужную США повестку. Разница лишь в том, что преемник более агрессивный», — подчеркнул он.

По оценке политолога, через год риторика Рютте может смягчиться и стать сдержаннее, поскольку за это время он «все и всем докажет».
Оленченко добавил, что поиск нового генсека НАТО шел не без препятствий. В разное время на этот пост претендовали президент Румынии, глава МО Британии Бен Уоллес, премьер Эстонии Кая Каллас. Упомянутым политикам отказали, поскольку в НАТО сочли, что они окажутся слишком самостоятельными на посту генерального секретаря НАТО.

До этого первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что решение о смене генерального секретаря НАТО ничего не меняет, потому что все решения в альянсе в любом случае принимаются на основе мнения США.

26 июня послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря. Рютте сменит Йенса Столтенберга. Он приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года, пояснили в пресс-службе альянса.

Ранее Шольц высказался о назначении Рютте на пост генсека НАТО.

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