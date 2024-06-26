Шольц высказался о назначении Рютте на пост генсека НАТО

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц поздравил исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с назначением на пост генсека НАТО. На своей странице в соцсети Х он назвал Рютте хорошим выбором на должность.

«Наш общий альянс редко когда был столь важным, как сегодня. Ваш опыт, ваши профессиональные знания в области политики безопасности и ваши дипломатические навыки будут в нужном месте. Хороший выбор для свободы и безопасности», — считает Шольц.

До этого стало известно, что послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генерального секретаря. Он приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года.

20 июня газета The Washington Post писала, что Рютте, который, вероятнее всего, сменит Столтенберга на посту генсека НАТО после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис отказался выдвигаться на должность, является идеальным кандидатом на пост для сотрудничества с Дональдом Трампом в случае его возвращения в Белый дом.

Ранее Рютте прокомментировал назначение на пост генсека НАТО.