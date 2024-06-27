В Польше заявили о риске гибели государства из-за Украины

Проамериканский курс польских властей и возможность расширения украинского конфликта на территорию Польши могут привести к ликвидации польского государства в будущем. Об этом в статье для издания Myśl Polska пишет обозреватель Эугениуш Зинкевич.

«Мы можем ожидать расширения украинского конфликта – его переноса в Польшу, и его окончание будет для нас драматичным… Игры Польши в американской команде… могут привести к ликвидации польского государства в будущем», — подчеркнул автор.

Он отметил, что в результате «наивной приверженности нашим атлантическим спасителям» Польша сама начала считать себя сверхдержавой. «Мы уже достигли почти полного симбиоза, т. е. почти полного подчинения (США. – прим. ред.)», — добавил Зинкевич.

До этого министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша отдает приоритет подготовке украинских военнослужащих у себя или на территории государств — союзников по НАТО.

Ранее президент Польши прибыл в Китай обсудить конфликт на Украине.