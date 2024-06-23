Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Польши прибыл в Китай обсудить конфликт на Украине

Президент Польши Дуда прибыл в Китай просить Си Цзиньпина повлиять на Россию

close
100%
Kuba Stezycki/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Китай с официальным визитом, где намерен обсудить с китайским руководством вопросы безопасности, в том числе конфликт России и Украины. Об этом сообщили в канцелярии польского лидера.

По словам Дуды, он намерен представить Си Цзиньпину «всю ситуацию с безопасностью в нашей части Европы». Он подчеркнул, что намерен обсудить и конфликт на Украине, поскольку Китай обладает огромным влиянием на Россию.

«Россия сегодня является агрессором на Украине. И это то, что я хотел бы обсудить с президентом Си Цзиньпином. Представить ему нашу точку зрения на этот вопрос, на мой взгляд, является чрезвычайно важным», — заявил Дуда.

До этого Politico писал, что Китай невозможно вовлечь в инициативы стран Запада по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как пишет издание, несмотря на наличие ряда разногласий по ситуации на Украине между Москвой и Киевом, стороны сходятся во мнении по ключевым вопросам. Так, Китай поддерживает опасения России по поводу безопасности из-за расширения НАТО, говорится в тексте.

Ранее вице-канцлер ФРГ предупредил КНР об экономических последствиях поддержки России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами