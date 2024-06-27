Минобороны Боливии обратилось к гражданам после попытки госпереворота в стране

Ситуация в ВС Боливии после неудачной попытки государственного переворота в стране находится под полным контролем властей страны. Об этом журналистам заявил глава оборонного ведомства Боливии Эдмундо Новильо, его слова приводит РИА Новости.

«У нас полный и абсолютный контроль в вооруженных силах», — подчеркнул он.

По его словам, в ближайшее время начнется расследование произошедшего по военной и гражданской линиям.

Новильо призвал граждан страны возвращаться к спокойной жизни.

В Боливии произошла попытка госпереворота. Мятежный генерал Хуан Хосе Суньига не согласился с увольнением с должности командующего армией и потребовал «восстановить демократию» и освободить политзаключенных. Президент Боливии Луис Арсе из осажденного дворца правительства произвел перестановки в высшем военном командовании и призвал сторонников выйти на площадь «в поддержку демократии». Спустя несколько часов мятеж рассосался, военные покинули центр Ла-Паса, а генерал Суньига был задержан. По меньшей мере девять человек получили огнестрельные ранения.

Ранее генсек ООН прокомментировал ситуацию в Боливии.