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Генсек ООН прокомментировал ситуацию в Боливии

Гутерриш призвал к защите конституционного порядка в Боливии

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил беспокойство по поводу попытки военного переворота в Боливии и призвал сохранить конституционный порядок в стране. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что генсек ООН призывает все действующие силы общества, в том числе вооруженные силы, защищать конституционный порядок и сохранять мирную обстановку.

До этого президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что Гавана приветствует вывод сил мятежников с площади в центре столицы Боливии.

Также в Боливии задержали экс-командующего армией генерала Хуана Хосе Суньигу, который вывел военных на площадь в столице перед зданием правительства.

Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении генерала Суньиги и других участников попытки государственного переворота.

27 июня сообщалось, что боливийские военные начали освобождать площадь в столице страны Ла-Пасе, на которой расположены правительственные здания.

Ранее боливийские военные окружили площадь перед зданием правительства в столице страны Ла-Пасе.

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