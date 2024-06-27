Генсек ООН прокомментировал ситуацию в Боливии

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил беспокойство по поводу попытки военного переворота в Боливии и призвал сохранить конституционный порядок в стране. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что генсек ООН призывает все действующие силы общества, в том числе вооруженные силы, защищать конституционный порядок и сохранять мирную обстановку.

До этого президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что Гавана приветствует вывод сил мятежников с площади в центре столицы Боливии.

Также в Боливии задержали экс-командующего армией генерала Хуана Хосе Суньигу, который вывел военных на площадь в столице перед зданием правительства.

Прокуратура Боливии начала уголовное расследование в отношении генерала Суньиги и других участников попытки государственного переворота.

27 июня сообщалось, что боливийские военные начали освобождать площадь в столице страны Ла-Пасе, на которой расположены правительственные здания.

Ранее боливийские военные окружили площадь перед зданием правительства в столице страны Ла-Пасе.