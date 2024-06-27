Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов принял участие в обсуждении развития кораблестроения на совещании у Путина

Песков: Белоусов участвовал в совещании по кораблестроению у Путина

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов принял участие в совещании по кораблестроению, которое провел глава государства Владимир Путин. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Журналисты задали Пескову вопрос о участии Белоусова в совещании по кораблестроению, которое вечером 26 июня прошло под руководством Путина. Пресс-секретарь президента заявил, что Белоусов был на этом совещании.

При этом Песков не ответил на вопрос о поручениях, которые были даны по итогам совещания.

До этого Путин заявил, что предстоит форсировать модернизацию судостроительных предприятий, чтобы избежать срыва поставок.

Также Путин отметил, что Военно-морской флот России должен быть надежно защищен от атак уже на дальних подступах, для чего необходимо его оснащение современными комплексами для обнаружения угроз.

Ранее министры обороны России и США поговорили по телефону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами