Белоусов принял участие в обсуждении развития кораблестроения на совещании у Путина

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов принял участие в совещании по кораблестроению, которое провел глава государства Владимир Путин. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает ТАСС.

Журналисты задали Пескову вопрос о участии Белоусова в совещании по кораблестроению, которое вечером 26 июня прошло под руководством Путина. Пресс-секретарь президента заявил, что Белоусов был на этом совещании.

При этом Песков не ответил на вопрос о поручениях, которые были даны по итогам совещания.

До этого Путин заявил, что предстоит форсировать модернизацию судостроительных предприятий, чтобы избежать срыва поставок.

Также Путин отметил, что Военно-морской флот России должен быть надежно защищен от атак уже на дальних подступах, для чего необходимо его оснащение современными комплексами для обнаружения угроз.

Ранее министры обороны России и США поговорили по телефону.