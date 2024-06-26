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В ФРГ обязали претендентов на гражданство признавать право Израиля на существование

FT: для получения гражданства ФРГ теперь необходимо признавать существование Израиля

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Shutterstock

Для получения гражданства ФРГ теперь необходимо признавать существование Израиля — об этом гласит принятый бундестагом законопроект. Об этом пишет газета Financial Times.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, комментируя принятие законопроекта, заявила, что получение паспорта ФРГ стало более простой задачей, при этом для новых граждан сохраняется возможность оставить старое гражданство.

«Но мы также ясно дали понять: любой, кто не разделяет наши ценности, не может получить немецкий паспорт. Мы провели здесь кристально ясную красную линию и сделали закон гораздо строже, чем раньше. Добавлены новые тестовые вопросы по темам антисемитизма, права государства Израиль на существование и еврейской жизни в Германии», — заявила Фрезер.

Тем не менее так как формально Германия не признает Палестину как государство, имея только дипломатические отношение с местной Национальной администрацией, вопроса про существование Палестины в тестах нет.

До этого Израиль заявил о серьезных последствиях признания Палестины Арменией.

Ранее Макрон назвал несвоевременным признание Палестины.

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