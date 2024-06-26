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США не будут вынуждать Украину идти на территориальные уступки РФ

США не собираются вынуждать Украину идти на территориальные уступки России

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Kevin Lamarque/Reuters

Действующая администрация Белого дома не собирается вынуждать Украину идти на территориальные уступки России. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Президент США Джо Байден считает, что любые решения о переговорах, откровенно говоря, должны приниматься президентом Владимиром Зеленским и Украиной. Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории», — сказал Кирби.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что намерение партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) инициировать создание в Европарламенте фракции «Суверенисты», которая призовет к переговорам между Москвой и Киевом, демонстрирует настрой европейских избирателей на реалистичный подход.

23 июня Spiegel сообщал, что «Альтернатива для Германии» намерена основать фракцию «Суверенитисты» в Европарламенте, которая будет выступать за нормализацию отношений с Россией и избавление от гегемонии ЕС.

В мае всех представителей АдГ исключили из фракции «Идентичность и демократия», что стало следствием череды скандалов вокруг политика от АдГ Максимилиана Кра. После этого «Альтернатива для Германии» начала искать варианты формирования альтернативных альянсов в Европарламенте.

Ранее Захарова предостерегла Украину от нового контрнаступления.

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