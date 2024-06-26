Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье

Президент России Владимир Путин приехал к Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС.

Других подробностей агентство не приводит.

23 июня икону «Святая Троица» Андрея Рублева установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Икону доставили из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы.

Произведение было написано Рублевым для Троице-Сергиевой лавры в XV веке. Однако в 1929 году власти изъяли образ и передали его на хранение в Государственную Третьяковскую галерею.

В 2023 году Путин распорядился вернуть икону Русской православной церкви (РПЦ). В результате в июле прошлого года образ направили в Центр Грабаря для реставрации, а 5 января 2024 года доставили в храм Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пояснил, что «Троица» некоторое время будет выставлена в храме Христа Спасителя и затем будет возвращена на свое историческое место.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем надо молиться перед иконой «Троица».