Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру в Подмосковье

Путин приехал в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин приехал к Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщает ТАСС.

Других подробностей агентство не приводит.

23 июня икону «Святая Троица» Андрея Рублева установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Икону доставили из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы.

Произведение было написано Рублевым для Троице-Сергиевой лавры в XV веке. Однако в 1929 году власти изъяли образ и передали его на хранение в Государственную Третьяковскую галерею.

В 2023 году Путин распорядился вернуть икону Русской православной церкви (РПЦ). В результате в июле прошлого года образ направили в Центр Грабаря для реставрации, а 5 января 2024 года доставили в храм Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пояснил, что «Троица» некоторое время будет выставлена в храме Христа Спасителя и затем будет возвращена на свое историческое место.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем надо молиться перед иконой «Троица».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами