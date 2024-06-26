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Президент Кении отклонил законопроект, который вызвал протесты

Президент Кении отклонил проект бюджета, который вызвал беспорядки в стране

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Boniface Muthoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Кении Уильям Руто принял решение отказаться от подписания проекта бюджета, из-за которого в стране начались акции протеста. Об этом сообщает ТАСС.

До этого Руто в обращении к нации заявил, что распорядился направить солдат на подавление беспорядков. Он заявил, что военные будут направлены на защиту собственности и для сохранения спокойствия граждан, чтобы жители Кении могли лечь спать, не переживая за свою собственность.

25 июня чрезвычайное положение объявили в Кении на фоне антиправительственных протестов.

Также депутаты законодательного органа Кении были вынуждены покинуть парламент по подземным тоннелям, когда в него ворвались протестующие.

Беспорядки начались в Кении после того, как в понедельник президент США Джо Байден включил страну в число «основных союзников, не входящих в НАТО». Это стало первым случаем, когда такой статус получила африканская страна к югу от Сахары.

Ранее в Париже на акции протеста против партии «Нацобъединение» начались беспорядки.

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