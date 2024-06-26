В Германии заявили, что Евросоюз не является протянутой рукой НАТО

Сопредседатель партии «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла считает, что канцлер Олаф Шольц должен организовать мирные переговоры по Украине в ФРГ. Его слова передает ТАСС.

Лидер АдГ посоветовала Шольцу использовать председательство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Совете Евросоюза и пригласить все воюющие стороны на мирные переговоры в Германию. По его мнению, «это было бы признаком суверенитета» ФРГ. Вместо этого правящая в Германии коалиция «способствует наращиванию вооружений в Европе», добавил политик.

Обращаясь в Шольцу, Хрупалла заявил, что «его близорукая политика представляет угрозу двусторонней политике и вносит раскол в ЕС». Евросоюз не является протянутой рукой НАТО, добавил он.

26 июня немецкий оппозиционный политик Ральф Нимайер заявил, что немецкие власти, отправляя вооружения на Украину, нарушают соглашение об урегулировании в отношении Германии по итогам Холодной войны.

До этого федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что германская армия, бундесвер, не будет направлена на Украину для поддержки Вооруженных сил Украины, а власти Германии будут избегать каких-либо «приключений» в связи с ситуацией.

Ранее власти Германии объяснили правила применения оружия, переданного ВСУ.