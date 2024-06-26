Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что Евросоюз не является протянутой рукой НАТО

Политик Хрупалла призвал Шольца организовать мирные переговоры по Украине в ФРГ

close
100%
Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернативы для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла считает, что канцлер Олаф Шольц должен организовать мирные переговоры по Украине в ФРГ. Его слова передает ТАСС.

Лидер АдГ посоветовала Шольцу использовать председательство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Совете Евросоюза и пригласить все воюющие стороны на мирные переговоры в Германию. По его мнению, «это было бы признаком суверенитета» ФРГ. Вместо этого правящая в Германии коалиция «способствует наращиванию вооружений в Европе», добавил политик.

Обращаясь в Шольцу, Хрупалла заявил, что «его близорукая политика представляет угрозу двусторонней политике и вносит раскол в ЕС». Евросоюз не является протянутой рукой НАТО, добавил он.

26 июня немецкий оппозиционный политик Ральф Нимайер заявил, что немецкие власти, отправляя вооружения на Украину, нарушают соглашение об урегулировании в отношении Германии по итогам Холодной войны.

До этого федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что германская армия, бундесвер, не будет направлена на Украину для поддержки Вооруженных сил Украины, а власти Германии будут избегать каких-либо «приключений» в связи с ситуацией.

Ранее власти Германии объяснили правила применения оружия, переданного ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами