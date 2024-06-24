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В Белграде высказались о поставках ВСУ сербских боеприпасов

Вучич: Сербия поставляет за рубеж военную продукцию на законном основании

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Johanna Geron/Reuters

Белград поставляет продукцию военного назначения иностранным государствам на законном основании и не намерен за это оправдываться. Об этом в обращении к нации заявил президент Сербии Александар Вучич, сообщает ТАСС.

По словам политика, Сербия имеет контракты на поставки военной продукции лишь с Азербайджаном, Кипром и Объединенными Арабскими Эмиратами. С другими странами подобных соглашений нет.

В связи с этим, подчеркнул президент Сербии, Белград крайне ответственно относится к тому, чтобы его оружие не попало в зону украинского конфликта.

Вучич отметил, что раскручивание темы поставок сербских боеприпасов на Украину в западных и региональных СМИ направлено на осложнение отношений между Белградом и Москвой. Президент Сербии указал на то, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявивший о планах обсудить эту тему в контактах, является чрезвычайно умным человеком, которого не обманешь играми различных спецслужб.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет разбираться в экспорте Сербией боеприпасов, которые якобы оказались у Украины.

Ранее Financial Times сообщила, что западные политики долгое время работали над тем, чтобы отдалить сербского лидера Александара Вучича от президента России Владимира Путина.

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